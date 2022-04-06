АвтоВАЗ представив нові варіації легендарного позашляховика Lada 4x4

11:16 11 листопада Київ, Україна

АвтоВАЗ представив нові і вельми незвичайні варіації легендарного позашляховика Lada 4x4. Сьогодні придбати цей автомобіль можна також у вигляді фургона і навіть бортової платформи.



Як повідомляє офіційний сайт виробника, мова йде про комерційні машини.



Відзначається, що всі модифікації, бортові платформи та фургони мають напіврамну конструкцію кузова і задню ресорну підвіску.



LADA 4X4 бортова платформа має вантажність до 580 кг вантажного відділення і здатна вмістити 2 європіддони. 6 такелажних петель і запірна фурнітура з оцинкованої сталі забезпечать надійне кріплення вантажу.



Залежно від завдань, можна вибрати 2-місну версію зі стандартним вантажним відділенням, або 5-місну з коротким вантажним відсіком. Додатковий захист вантажу можна забезпечити, замовивши версію із склопластиковим кунгом, який для зручності завантаження/розвантаження обладнаний пневмоупорами кришки кунга і лампою освітлення вантажного відсіку.



LADA 4X4 фургон має вантажність до 490 кг і широкий асортимент надбудов. Безкаркасні фургони, виготовлені з сендвіч-панелей з товщиною стінок 30 або 50 мм, пропонуються в 4 варіантах виконання: універсальний, хлібний, ізотермічний і фургон-рефрижератор. Каркасні модифікації представлені двома варіантами: машина технічного обслуговування для мобільних бригад і фургони з посиленим дахом, рейлінгами і сходами для підйому на дах.

Залежно від завдань, можна так само вибрати 2-місну версію зі стандартним вантажним відділенням, або 5-місну з коротким вантажним відсіком. Можлива установка спеціального кліматичного обладнання, яке підтримує температуру в вантажному відділенні від -20 до +12 градусів.



Спеціальний пакет додаткового обладнання включає кондиціонер і забезпечує підвищену прохідність навіть при великій завантаженості. До складу пакету входять посилений задній міст, посилені пружини передньої підвіски, головна передача переднього і заднього моста 4.1, збільшений до 240 мм дорожній просвіт, позашляхові шини розмірністю 235/75 R15, диференціали гвинтового типу в передньому і задньому мостах, що самоблокуються, амортизатори передньої і задньої підвіски зі збільшеними ходами і знижена передача в роздавальній коробці.