Автосалони в Україні зможуть реєструвати авто без нотаріального оформлення

В Україні автосалонам дозволили реєструвати нові транспортні засоби від імені покупця без потреби нотаріального оформлення доручення. Тепер документ можна підписати у салоні.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства внутрішніх справ України у Telegram.
У МВС зазначили, що наразі акт прийому-передачі створюється за допомогою Єдиного державного реєстру. Також зробили необов'язковими "транзитні" номери.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства внутрішніх справ України у Telegram.
У МВС зазначили, що наразі акт прийому-передачі створюється за допомогою Єдиного державного реєстру. Також зробили необов'язковими "транзитні" номери.
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