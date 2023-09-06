Автосалони в Україні зможуть реєструвати авто без нотаріального оформлення

"Після оформлення необхідних документів між покупцем та продавцем, представник автосалону може відвідати сервісний центр МВС замість покупця та отримати свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу та номерні знаки на ім'я покупця", - йдеться у повідомленні.