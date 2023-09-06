Автосалони в Україні зможуть реєструвати авто без нотаріального оформлення

07:26 09 серпня Київ, Україна

В Україні автосалонам дозволили реєструвати нові транспортні засоби від імені покупця без потреби нотаріального оформлення доручення. Тепер документ можна підписати у салоні.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства внутрішніх справ України у Telegram.

У МВС зазначили, що наразі акт прийому-передачі створюється за допомогою Єдиного державного реєстру. Також зробили необов'язковими "транзитні" номери.
"Після оформлення необхідних документів між покупцем та продавцем, представник автосалону може відвідати сервісний центр МВС замість покупця та отримати свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу та номерні знаки на ім'я покупця", - йдеться у повідомленні.