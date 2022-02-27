Автобуси та маршрутки столиці працюють на користь українських військових, - КМДА

11:38 27 лютий Київ, Україна

Комунальні та приватні перевізники у Києві забезпечують транспортом захисників України.

Про це повідомляє Київська міська державна адміністрація.



«Комунальний транспорт не здійснює перевезення населення, поки діє комендантська година. Водночас рухомий склад міського транспорту задіяний у виконанні завдань Київського центрального штабу», – йдеться у повідомленні.



Станції метрополітену працюють лише у режимі укриття – рух поїздів не провадиться.



«Гермозатвори на червоній гілці метро закриті та відкриваються за необхідності додатково прийняти населення. На інших станціях «герма» відкрито», – уточнюють у КМДА.



Ситуацію у метрополітені контролює поліція. В даний час спільно з працівниками метро формують потребу в харчуванні, медикаментах та теплих речах, щоб забезпечити ними людей, які ховаються від нападу ворога в метро. Ситуація у Києві спокійна, столицю повністю контролюють українські армії та тероборони.