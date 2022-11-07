Авто Фредді Мерк'юрі продали на аукціоні Sotheby's за 11 млн гривень

У Великій Британії на аукціоні Sotheby's за 250 тисяч фунтів стерлінгів продали Rolls-Royce Фредді Мерк'юрі. Гроші підуть на будівництво реабілітаційного центру Superhumans Center в Україні.
Машину придбали за 250 000 фунтів стерлінгів, або 284 500 доларів, або 11 мільйонів гривень.
Раніше стало відомо, що український співак Андрій Данилко, відоміший під своїм сценічним ім'ям Вєрка Сердючка, продасть на аукціоні Rolls-Royce Фредді Мерк'юрі.
За словами Данилка, він купив цей автомобіль, щоб подарувати його музею Queen або зробити частиною великої експозиції в Україні. Але зараз він вирішив, що сріблястий Роллс-Ройс стане інвестицією у майбутнє країни. Аукціонний будинок не забиратиме свій відсоток і усі 100% отриманих коштів перераховує на благодійність.
Данилко також зазначив, що проєкт реабілітаційного центру Superhumans вже підтримали музикант Стінг разом із дружиною, перша леді Олена Зеленська, мільярдер Річард Бренсон, а також американський актор Лієв Шрайбер.
Центр розпочне роботу вже на початку 2023 року. Superhumans Center будують на базі однієї з лікарень у Львівській області. Це буде спеціалізована клініка з протезування, реконструкції та лікування посттравматичного стресового розладу.
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