Авто Фредді Мерк'юрі продали на аукціоні Sotheby's за 11 млн гривень

08:34 07 листопада Київ, Україна

У Великій Британії на аукціоні Sotheby's за 250 тисяч фунтів стерлінгів продали Rolls-Royce Фредді Мерк'юрі. Гроші підуть на будівництво реабілітаційного центру Superhumans Center в Україні.

"У Лондоні завершився аукціон Sotheby's, куди Verka Serduchka.ART передав свій легендарний Rolls Royce Silver Shadow 1974 року. Автомобіль належав Фредді Мерк'юрі, уявіть лише, кого він бачив і яких історій наслухався!", - йдеться на офіційній сторінці центру у Facebook.

Машину придбали за 250 000 фунтів стерлінгів, або 284 500 доларів, або 11 мільйонів гривень.