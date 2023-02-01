Австрія на рік продовжила право на проживання для українських біженців

12:35 01 лютого Київ, Україна

Парламент Австрії більшістю голосів схвалив поправки до спеціального положення про переміщених осіб, що на рік продовжує право на тимчасове проживання для біженців з України – тобто до 4 березня 2024 року.



Про це йдеться у відповідній поправці до ухвали уряду.



За поправки до рішення проголосували всі партії, окрім євроскептичної Партії свободи (FPÖ).



Відомо, що положення про переміщену особу ухвалили у березні 2022 року на виконання директиви ЄС та спочатку надавали право на проживання вихідцям з України до 3 березня 2023 року з продовженням кожні шість місяців.



Поправку до положення внесено з урахуванням того, що у жовтні 2022 року Єврокомісія оголосила, що не пропонуватиме припинення дії директиви, яка передбачала тимчасовий захист для українців до 4 березня 2024 року.



Як зазначають у парламенті Австрії, таким чином уряд хоче створити правову визначеність для тих, кого це стосується, та зменшити адміністративний та фінансовий тягар.



Поправка набуде чинності за тиждень після публікації.