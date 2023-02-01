Австрія на рік продовжила право на проживання для українських біженців

Парламент Австрії більшістю голосів схвалив поправки до спеціального положення про переміщених осіб, що на рік продовжує право на тимчасове проживання для біженців з України – тобто до 4 березня 2024 року.
Про це йдеться у відповідній поправці до ухвали уряду.
За поправки до рішення проголосували всі партії, окрім євроскептичної Партії свободи (FPÖ).
Відомо, що положення про переміщену особу ухвалили у березні 2022 року на виконання директиви ЄС та спочатку надавали право на проживання вихідцям з України до 3 березня 2023 року з продовженням кожні шість місяців.
Поправку до положення внесено з урахуванням того, що у жовтні 2022 року Єврокомісія оголосила, що не пропонуватиме припинення дії директиви, яка передбачала тимчасовий захист для українців до 4 березня 2024 року.
Як зазначають у парламенті Австрії, таким чином уряд хоче створити правову визначеність для тих, кого це стосується, та зменшити адміністративний та фінансовий тягар.
Поправка набуде чинності за тиждень після публікації.
Про це йдеться у відповідній поправці до ухвали уряду.
За поправки до рішення проголосували всі партії, окрім євроскептичної Партії свободи (FPÖ).
Відомо, що положення про переміщену особу ухвалили у березні 2022 року на виконання директиви ЄС та спочатку надавали право на проживання вихідцям з України до 3 березня 2023 року з продовженням кожні шість місяців.
Поправку до положення внесено з урахуванням того, що у жовтні 2022 року Єврокомісія оголосила, що не пропонуватиме припинення дії директиви, яка передбачала тимчасовий захист для українців до 4 березня 2024 року.
Як зазначають у парламенті Австрії, таким чином уряд хоче створити правову визначеність для тих, кого це стосується, та зменшити адміністративний та фінансовий тягар.
Поправка набуде чинності за тиждень після публікації.
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