Австралійський рок-музикант Нік Кейв вперше приїде з концертом в Україну

14:40 12 серпня Київ, Україна

Концерт групи Nick Cave & The Bad Seeds відбудеться 19 серпня 2022 року в столичному Палаці спорту. Квитки можна буде придбати вже з 16 серпня цього року.

Квитки повинні надійти в продаж 16 серпня цього року.

Ціна квитків стартує від 1290 гривень, повідомляється на сторінці концертного агентства Pop Corn CA в Facebook.

Нік Кейв - рокер, поет, письменник, автор музики до фільмів і сценарист. Він почав музичну кар'єру в кінці 1970-х років разом з композитором-мультиінструменталістом Міком Харві.



Першим їхнім проєктом стала група Boys Next Door, випустивши всього один альбом в 1979 році і відразу ж була розвалена. Наступним стала постпанк-група The Birthday Party, на рахунку якої чотири альбоми з 1980 по 1983 роки.

У 1983 році Кейв і Харві створили рок-групу Nick Cave & The Bad Seeds, що існує до цього дня. На цей момент колектив випустив 17 студійних альбомів.

Музичний стиль Ніка відрізняється експресією і похмурістю. Його часто ставлять в один ряд з Томом Уейтсом і Леонардом Коеном.