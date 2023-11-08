Авдіївка: 1754 місцевих мешканців залишаються у місті, незважаючи на обстріли

11:04 08 листопада Київ, Україна

В Авдіївці, Донецька область, як і раніше, перебуває 1754 місцевих жителів, які не покинули місто, незважаючи на постійні атаки та обстріли з боку російських загарбників.



Про це заявив голова місцевої міської військової адміністрації Віталій Барабаш у ході виступу у Національному телемарафоні.



Він зазначив, що останніми днями спостерігається значний приріст кількості мешканців, які бажають евакуюватися. Тривалі обстріли та атаки за місяць загострення сильно вимотують місцеве населення. Внаслідок конфлікту з шести магазинів залишився лише один.



Перед початком повномасштабної агресії російських терористів, у місті проживало приблизно 30 тисяч осіб.