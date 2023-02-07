Аварійні відключення застосовуються тільки в Одесі та прилеглих районах

12:51 07 лютого Київ, Україна

Зберігається дефіцит в енергетичній системі України. Тільки в Одесі та прилеглих районах застосовуються аварійні відключення.



Про це повідомляє Укренерго у вівторок, 7 лютого.



Наразі в Одеському регіоні на ліквідації пошкоджень цілодобово працюють вісім ремонтних бригад.

"Якщо не буде нових атак ворога, то на вихідні очікується повернення до графіків планових відключень, що діяли до 4 лютого", – зазначили в Укренерго.

Також зазначено, що після аварійного ремонту включено в роботу один блок на одній із теплових електростанцій. Україна здійснює імпорт електроенергії. Однак наявного обсягу виробленої електроенергії все ще недостатньо для покриття споживання в повному обсязі.