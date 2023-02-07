Аварійні відключення застосовуються тільки в Одесі та прилеглих районах

Зберігається дефіцит в енергетичній системі України. Тільки в Одесі та прилеглих районах застосовуються аварійні відключення.
Про це повідомляє Укренерго у вівторок, 7 лютого.
Наразі в Одеському регіоні на ліквідації пошкоджень цілодобово працюють вісім ремонтних бригад.
Про це повідомляє Укренерго у вівторок, 7 лютого.
Наразі в Одеському регіоні на ліквідації пошкоджень цілодобово працюють вісім ремонтних бригад.
Також зазначено, що після аварійного ремонту включено в роботу один блок на одній із теплових електростанцій. Україна здійснює імпорт електроенергії. Однак наявного обсягу виробленої електроенергії все ще недостатньо для покриття споживання в повному обсязі.
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