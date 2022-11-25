Аварійні відключення можуть завершитися за 1-2 дні — Укренерго

11:25 25 листопада Київ, Україна

Через 1-2 дні всіх абонентів України можуть перевести з аварійних відключень електроенергії на планові заявки на відновлення нормального режиму роботи атомних електростанцій.



Про це під час загальнонаціонального телемарафону повідомив голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький.

"Найскладніший етап після цієї атаки наша енергосистема вже пройшла. Усі області заживлені, енергосистема знову з'єднана з енергосистемою Євросоюзу. Усі три атомні станції, розташовані на неокупованій території, працюють", - розповів урядовець.

За його словами, вже за 1-2 дні українські АЕС відновлять нормальний режим роботи, завдяки чому з'явиться можливість замінити аварійні відключення електроенергії на планові.

"Вони (АЕС - ред.) вийдуть на свою нормальну планову потужність, і ми очікуємо, що можна вже буде перевести наших споживачів на планові графіки замість аварійних», - пояснив Кудрицький.

Він додав, що європейська енергосистема є важливим чинником для української безпеки.

"Енергосистема Євросоюзу здатна допомогти нам у скрутний момент, і вона це робить. Щодо комерційного імпорту — це технічно можливо, "Укренерго" забезпечує можливість такого імпорту в обсязі 500 мегаватів і навіть до 600 мегаватів. Єдине, що потрібно, — спеціальний механізм для забезпечення цього імпорту, тому що ціна електроенергії у Європі вища, ніж в Україні. Тому на загальних комерційних засадах хтось навряд чи захоче купувати електроенергію у Європі та продавати в Україні", - зазначив Володимир Кудрицький.

За словами чиновника, такі механізми перебувають на етапі розробки.