Аваков розповів про постачання в Україну 20 патрульних кораблів FPB98 українсько-французького виробництва

16:10 25 червня Київ, Україна

Восени поточного року співробітники берегової охорони Держприкордонслужби зможуть випробувати перший патрульний корабель моделі FPB98 спільного українсько-французького виробництва. Всього в Україну протягом найближчих трьох років поставлять 20 кораблів даної серії.



Про це повідомив на своїй сторінці в соцмережі Фейсбук глава МВС Арсен Аваков.



"Представляю Вам макет патрульного корабля FPB98 берегової охорони прикордонної служби України. Це вже реальність! Кораблі вже у виробництві. У жовтні цього року перший корабель буде спущений на воду для приймання і випробувань!", - зазначив він.



За його словами, всього до 2024 року Держприкордонслужба отримає 20 кораблів цієї серії - спільного французько-українського виробництва.



Він зазначив, що кораблі FPB98 мають 32 метри довжини і швидкість понад 30 вузлів, екіпаж з 13 осіб, дальність ходу близько 1200 морських миль, а також автономність від 7 до 10 діб.