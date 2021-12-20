Астрономи зафіксували блискавки на Юпітері

Астрономи, які брали участь в новій місії NASA, змогли відобразити унікальне явище - блискавки на Юпітері. В атмосфері цього газового гіганта виникають різні форми електричних розрядів, що дуже зачаровує і відкриває нову інформацію про цю планету.

За допомогою даних місії Juno вчені отримали вражаючі знімки з несподіваними "іскрами" на Юпітері. Вчені відзначають, що фото доводить існування на планеті "неглибоких блискавок".

Ця несподівана форма електричного розряду утворюється через унікального водно-аміачного розчину.

Раніше вчені вважали, що юпітеріанскую блискавки, як і земні, утворюються тільки під час гроз. Але зняті спалаху зафіксовані на висотах, де занадто холодно для існування чистої рідкої води, необхідної для грози.

"Шукаєте іскру в своєму житті?" - запитали фахівці в коментарі до фото. Знімок зібрав понад мільйон лайків за кілька годин.