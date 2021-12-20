Астероїд розміром з футбольний стадіон наблизиться до Землі

15:21 05 серпень Київ, Україна

NASA попереджає про те, що сьогодні Астероїд 2009 PQ1 перетне орбіту Землі на максимально близьку відстані.



Це небесне тіло було виявлено 14 серпня 2009 року. Сьогодні астероїд, що відноситься до групи Апполонов, наблизиться до Блакитний планети на відстань 3,2 мільйона кілометрів, що за космічними мірками, дуже близько. А його швидкість складе 3,4 км / c. Час максимального зближення - 19:35 Києву.



2009 PQ1 має діаметр від 84 до 190 метрів - його розміри порівняти із футбольним стадіоном.



Відзначається, що в наступний раз цей астероїд пролетить повз планету в 2137 році.



Група Апполонов є потенційно небезпечні об'єкти для нашої планети, оскільки вони можуть перетинати орбіту Землі.