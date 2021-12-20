Асоціація українців у Данії відзначила свою 3-ю річницю заснування

У Данії Посольство України привітало Асоціацію українців із третьою річницею свого заснування.
Про це повідомляється на сайті Посольства України у Данії.
У Данії Асоціація українців (АУД), заснована три роки тому, святкує у 2021 році свою річницю. З цієї нагоди звучали слова привітання від представників дипломатичної установи Посольства України у Королівстві Данія.
«Асоціація українців є ще «юною» організацією, проте за цей час вам удалося зробити багато добрих справ. Ваша активна громадянська позиція та небайдужість значно зміцнили спрямовані зусилля всього українства щодо формування позитивного іміджу України за її межами, захисту наших національних інтересів, збереження української мови та культури далеко від дому», – йдеться у привітанні.
У Посольстві зазначили, що підтримка української громади є надзвичайно важливою. Особливо зараз, коли Україна вже восьмий рік продовжує боротися із агресією окупантів.
«Дякую вам за ваш патріотизм, вашу любов і допомогу рідній землі. Віримо, що значимість Асоціації українців Данії згодом лише зміцнюватиметься. Сподіваємося, що до неї прибуватимуть дедалі більше нових активістів. Ви також завжди можете покладатись на допомогу Посольства у реалізації своїх амбітних цілей», – додали представники Посольства України.
Про це повідомляється на сайті Посольства України у Данії.
У Данії Асоціація українців (АУД), заснована три роки тому, святкує у 2021 році свою річницю. З цієї нагоди звучали слова привітання від представників дипломатичної установи Посольства України у Королівстві Данія.
«Асоціація українців є ще «юною» організацією, проте за цей час вам удалося зробити багато добрих справ. Ваша активна громадянська позиція та небайдужість значно зміцнили спрямовані зусилля всього українства щодо формування позитивного іміджу України за її межами, захисту наших національних інтересів, збереження української мови та культури далеко від дому», – йдеться у привітанні.
У Посольстві зазначили, що підтримка української громади є надзвичайно важливою. Особливо зараз, коли Україна вже восьмий рік продовжує боротися із агресією окупантів.
«Дякую вам за ваш патріотизм, вашу любов і допомогу рідній землі. Віримо, що значимість Асоціації українців Данії згодом лише зміцнюватиметься. Сподіваємося, що до неї прибуватимуть дедалі більше нових активістів. Ви також завжди можете покладатись на допомогу Посольства у реалізації своїх амбітних цілей», – додали представники Посольства України.
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