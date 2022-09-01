Асоціація сімей захисників "Азовсталі" подала апеляцію на блокування сторінки в Instagram

11:54 10 серпня Київ, Україна

Асоціація сімей захисників "Азовсталі" подала апеляцію на блокування сторінки в Інстаграмі та звернулася до Міністерства цифрової трансформації щодо ситуації.



Про це повідомив міністр Михайло Федоров у своєму телеграм-каналі.



За словами чиновника, команда міністерства надіслала компанії "Мета" - власниці Інстаграм - лист із запитом розблокувати сторінку Асоціації, сторінку голови Асоціації сімей захисників "Азовсталі" та ще 5 інших сторінок, пов'язаних із діяльністю полку "Азов". Наразі всі вони заблоковані.

“Сторінки українських захисників не повинні блокуватись, – зазначив Михайло Федоров. - Чекаємо на оперативну реакцію команди "Мета". Сподіваємось, скоро компанії вдасться комплексно змінити підходи до модерації контенту та вирішити проблему масових блокувань українських користувачів. Світ має знати правду про війну в Україні", – написав Федоров.

9 серпня стало відомо, що Інстаграм припинив доступ до сторінки Асоціації сімей захисників "Азовсталі", де рідні військових, які захищали Маріуполь від росіян, повідомляли про все, що відбувається з ними після того, як вони потрапили в полон у травні 2022 року.



Асоціацію сімей захисників "Азовсталі" створили 1 червня для здійснення представницького, консультативного, гуманітарного, дорадчого, наглядово-контрольного, організаційного, інформаційного та іншого супроводу процесу визволення захисників Маріуполя.