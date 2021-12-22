Арт-потяг ШахрайГудбай в київському метро

19:05 12 серпень Київ, Україна

До кінця серпня, по синій гілці київського метро курсуватиме арт-поїзд "ШахрайГудбай", в ньому розміщені плакати з рекомендаціями, як убезпечити платежі.

Про це повідомили в прес-службі КМДА.

"Київський метрополітен долучився до всеукраїнської інформаційної кампанії з протидії платіжному шахрайства Національного банку України. Арт-потяг з правилами безпеки безготівкових і онлайн-платежів курсує синьою лінією підземки ", - йдеться в повідомленні.

Поїзд # ШахрайГудбай нагадує нікому не повідомляти пін-код своєї картки, не піддаватися на емоції і не відправляти кошти незнайомцям тощо. Важливі поради, розміщені на інформаційних матеріалах, курсуватимуть в метро до кінця серпня.

Також зазначено, що, за інформацією НБУ, в минулому році сталося майже 72 тисячі випадків незаконних дій з платіжними картками. 58% з них - в інтернеті. З'явилися і нові сценарії, коли користувачам під виглядом представників держорганів обіцяють грошову допомогу через карантин і таким чином виманюють дані платіжних карт.

У підземці ж, як в місці масового перевезення людей, фахівці радять не залишати платіжні картки або мобільні телефони в задніх кишенях. Також важливо не демонструвати екран пристрою незнайомцям, особливо при здійсненні фінансових операцій.