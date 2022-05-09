Артисти на концерті до Дня Незалежності будуть виступати безкоштовно

16:09 05 серпня Київ, Україна

Так би мовити, на "голому ентузіазмі" і глибокому почутті патріотизму виступлять запрошені на концерт артисти та творчі колективи.

Про це 5 серпня заявила режисерка цього заходу, українська кліпмейкерка Катя Царик.



За словами Царик, святковий концерт є благодійним, а всі гроші, вторговані від реалізації квитків на НСК "Олімпійський", перекажуть до фонду, який займається будівництвом Центру сучасного мистецтва - музею Івана Марчука.



Режисерка також зазначила, що концерт триватиме три години і на 98% складатиметься з пісень українською мовою. Трансляція концерту буде також проводитися на українських каналах і великому екрані, встановленому на Майдані Незалежності.



Вартість квитків на концерт становить від 200 до 2700 грн, наголошується на сайті, що спеціалізується на їхньому продажу.



За словами Царик, захід зрежисований таким чином, що кожна пісня плавно буде перетікати в нову без пауз на конферанс.



Коментуючи вибір артистів, які будуть співати на НСК "Олімпійський", Царик зазначила, що в першу чергу вибирали "легендарні пісні". Вона підкреслила, що для неї це ті пісні, "які в нашій країні знає кожна людина".