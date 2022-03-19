Арнольд Шварценеггер звернувся до росіян

16:27 17 березня Київ, Україна

Голлівудський актор, колишній губернатор Каліфорнії Арнольд Шварценеггер записав відеозвернення до жителів Росії, присвячене війні в

Україні. Відео під назвою A message to the Russian people (Послання російському народу) з'явилося вдень 17 березня в соцмережах актора.

"Залізний" Арні опублікував 9-хвилинний ролик, у якому звернувся до росіян, закликаючи до їхньої розсудливості та розповідаючи про російську війну проти України. У відео також є непрості кадри зруйнованих міст та жертв цієї божевільної війни. Арнольд Шварценеггер прямо сказав, що війну в Україні розпочала влада з Кремля.