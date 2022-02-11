Армія США потребує українських вантажівок: укладено контракт на 3 роки

07:39 20 травень Київ, Україна

Кременчуцька компанія АвтоКрАЗ підписала контракт з американською компанією US21 Inc терміном на три роки про постачання великовантажної автомобільної техніки КрАЗ і запасних частин для армії США.



Про це повідомляє пресслужба Кременчуцького автозаводу.



Як уточнюється, автопарк складе техніка з колісною формулою 4×4, включаючи бортові і безбортові автомобілі, а також автоцистерни для транспортування води та палива.



Замовником виступила компанія US21 Inc. (Ферфакс, штат Вірджинія), яка регулярно здійснює поставки для уряду, Міністерства оборони та інших державних установ США.