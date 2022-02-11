Армія США потребує українських вантажівок: укладено контракт на 3 роки

Кременчуцька компанія АвтоКрАЗ підписала контракт з американською компанією US21 Inc терміном на три роки про постачання великовантажної автомобільної техніки КрАЗ і запасних частин для армії США.
Про це повідомляє пресслужба Кременчуцького автозаводу.
Як уточнюється, автопарк складе техніка з колісною формулою 4×4, включаючи бортові і безбортові автомобілі, а також автоцистерни для транспортування води та палива.
Замовником виступила компанія US21 Inc. (Ферфакс, штат Вірджинія), яка регулярно здійснює поставки для уряду, Міністерства оборони та інших державних установ США.
Про це повідомляє пресслужба Кременчуцького автозаводу.
Як уточнюється, автопарк складе техніка з колісною формулою 4×4, включаючи бортові і безбортові автомобілі, а також автоцистерни для транспортування води та палива.
Замовником виступила компанія US21 Inc. (Ферфакс, штат Вірджинія), яка регулярно здійснює поставки для уряду, Міністерства оборони та інших державних установ США.
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