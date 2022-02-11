Армія США потребує українських вантажівок: укладено контракт на 3 роки

07:39 20 травень Київ, Україна

Кременчуцька компанія АвтоКрАЗ підписала контракт з американською компанією US21 Inc терміном на три роки про постачання великовантажної автомобільної техніки КрАЗ і запасних частин для армії США.

Про це повідомляє пресслужба Кременчуцького автозаводу.

Як уточнюється, автопарк складе техніка з колісною формулою 4×4, включаючи бортові і безбортові автомобілі, а також автоцистерни для транспортування води та палива.

Замовником виступила компанія US21 Inc. (Ферфакс, штат Вірджинія), яка регулярно здійснює поставки для уряду, Міністерства оборони та інших державних установ США.
«Цей престижний контракт служить черговим доказом того, що компанія АвтоКрАЗ є провідним світовим виробником великовантажної автомобільної техніки і надійним партнером... Ми надзвичайно пишаємося тим, що нашою продукцією ми змогли зробити внесок в розвиток програми Армії США щодо підтримки міжнародної безпеки», - заявили в українській компанії.