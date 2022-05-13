Археологи розкопали на Тернопільщині унікальний меч

12:02 10 серпня Київ, Україна

На Тернопільщині знайдено унікальний меч часів Гетьмана Сагайдачного.

Про це йдеться на сторінці Ukraine Arms and Armour Collection Gredunov Evgeniy в Facebook.



"Есток епохи прекрасної Бони Сфорци Міланської з-під Кременця. Ймовірно, північноіталійської роботи", - зазначено в повідомленні.



Вона народилася 2 лютого 1494 та померла 19 листопада 1557 року. Королева Бона була великою княгинею литовською, російською та жемайтійською. А також була дружиною короля Сигізмунда I Старого.



На території Королівства Польського і Великого князівства Литовського і Руського володіла замками. У Кременці вона заклала госпіталь.



Меч був знайдений в червні поточного року. Його планують показати на виставці, присвяченій козацтву часу Гетьмана Сагайдачного і 400-річчя битви під Хотином.



"Фігура самої Бони заслуговує окремої розповіді. І це не про зброю. Так що насолоджуйтесь цим рідкісним артефактом", - додали археологи.