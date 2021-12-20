Археологи виявили унікальні артефакти в Запорізькій області

15:23 15 липень Київ, Україна

Археологи працювали на території культового пам'ятника Мамай-Гора впродовж двох тижнів, за цей час їм вдалося дослідити дев'ять комплексів і виявити ряд нових поховань і артефактів

Зокрема, вони знайшли 7 скіфських ям (IV ст. До н. Е.), в яких знаходилися:

горщик з рідкісним декором. Він прикрашений буккелями (шишечками), з яких на посудині збереглося два. Горщик був пошкоджений ще в давнину, шийка і віночок відсутні, тому, на жаль, не можемо відновити його висоту;

фрагменти жаровні (сковороди)

фрагменти віночка великий корчаги, орнаментованою пальцьовими защепів;

курант (розтиральники);

кістки великої та дрібної рогатої худоби, уламок щелепи хижої тварини.

Мамай-Гора - унікальний археологічний пам'ятник в Запорізькій області, який руйнується Каховським водосховищем. На її території знаходяться похоронні комплекси, що зберігають історію восьми тисячоліть: від неоліту до пізнього Середньовіччя.



Археологи розкопали лише чверть території і знайшли майже 1000 культових комплексів, які багато розповіли про стародавні народи і їх культурах.