Археологи виявили срібники Київської Русі

18:05 28 серпень Київ, Україна

Сенсаційна знахідка в Житомирській області, археологи виявили монети національного значення, часів Київської Русі.

Понад 100 років історики не знали подібних знахідок! На срібних монетах, датованих 1000-1019 рр. зображений Київський князь, а на зворотному боці княжий знак - тризуб у Володимира і двузубец у Святополка.

Про це повідомив науковий співробітник Інституту історії України НАН України Олександр Алфьоров на своїй сторінці в Facebook в п'ятницю, 28 серпня.

"Сенсаційна знахідка! Зараз в Городниці почалася передача скарбу срібників Володимира Святого і Святополка Ярополкович. Разом 32 монети - перші монети Руси-України. Це скарб національного значення! "- заявив Алфьоров.

Він також додав, що монети були знайдені при побутових обставинах. незабаром скарб передадуть в музей.