Археологи виявили срібники Київської Русі

Сенсаційна знахідка в Житомирській області, археологи виявили монети національного значення, часів Київської Русі.
Понад 100 років історики не знали подібних знахідок! На срібних монетах, датованих 1000-1019 рр. зображений Київський князь, а на зворотному боці княжий знак - тризуб у Володимира і двузубец у Святополка.
Про це повідомив науковий співробітник Інституту історії України НАН України Олександр Алфьоров на своїй сторінці в Facebook в п'ятницю, 28 серпня.
Він також додав, що монети були знайдені при побутових обставинах. незабаром скарб передадуть в музей.
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