Археологи знайшли гробницю та саркофаг невідомої принцеси Єгипту

19:54 14 грудень Київ, Україна

Ще багато таємниць приховує земля, вірніше піски Єгипту. Ще одне невідоме поховання було виявлено нещодавно в Дахшурі неподалік Каїра. Досліджуючи некрополь єгипетських фараонів Стародавнього та Середнього царств, археологи несподівано натрапили на стародавню гробницю принцеси Єгипту.

На кришці стародавнього саркофага чітко видно вирізаний обрис людського обличчя, прикрашеного перукою богині Хатхор. Таку перуку носили жінки за часів Середнього царства, отже саркофаг може належати жінці з царської родини. Такого висновку дійшли вчені.

Подальший аналіз показав, що гробниця перебуває у такій піраміді, які зводилися лише для фараонів, дочок фараонів, принцес зазвичай ховали у простіших гробницях.

І все ж те, що поховання належить принцесі, підтверджує напис на скрині, яка була виявлена в цьому похованні. На ній написано: Дочка короля. Сподіваємось, що найближчим часом ученим вдасться встановити особу таємничої принцеси Єгипту.