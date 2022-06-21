Арестович заявив, що ЛГБТ – люди з відхиленнями. У KyivPride вимагають його відставки

14:58 21 червня Київ, Україна

Радник глави Офісу Президента Олексій Арестович заявив, що ставиться до представників ЛГБТ як до людей з девіацією або з відхиленнями від норм поведінки.

«Я в цьому сенсі консерватор, – сказав Арестович. – Інша річ, що я точно проти їхнього переслідування. Я вважаю, що в кожному потрібно перш за все бачити людину. [...] Тому до ЛГБТ я ставлюся нормально, а ось до пропаганди ЛГБТ – жорстко. Тому що це є пропаганда девіації, відхилення від норми, що має конкретні негативні наслідки для суспільства. Я рішучий противник. До представників ЛГБТ я ставлюсь зі співчуттям».

У KyivPride відповідають: «Це ми до вас ставимося зі співчуттям, бо бути гомофобним «російським світом» в Україні – ось це і є девіація та відхилення від норми. Ми проти псевдонаукової пропаганди Арестовича».



Спільнота ЛГБТ закликала Володимира Зеленського та Офіс Президента звільнити Олексія Арестовича з посади радника голови ОП. Активісти вважають, що подібна риторика є неприпустимою, якщо Україна хоче бути в ЄС.



