Арестович заявив, що ЛГБТ – люди з відхиленнями. У KyivPride вимагають його відставки

Радник глави Офісу Президента Олексій Арестович заявив, що ставиться до представників ЛГБТ як до людей з девіацією або з відхиленнями від норм поведінки.
У KyivPride відповідають: «Це ми до вас ставимося зі співчуттям, бо бути гомофобним «російським світом» в Україні – ось це і є девіація та відхилення від норми. Ми проти псевдонаукової пропаганди Арестовича».
Спільнота ЛГБТ закликала Володимира Зеленського та Офіс Президента звільнити Олексія Арестовича з посади радника голови ОП. Активісти вважають, що подібна риторика є неприпустимою, якщо Україна хоче бути в ЄС.
Спільнота ЛГБТ закликала Володимира Зеленського та Офіс Президента звільнити Олексія Арестовича з посади радника голови ОП. Активісти вважають, що подібна риторика є неприпустимою, якщо Україна хоче бути в ЄС.
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