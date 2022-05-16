Арестович запропонував законодавчо розмежувати поняття "російський" і "руський"

08:14 12 серпня Київ, Україна

У вечірньому телеефірі каналу Україна 24 спікер української делегації в Тристоронній контактній групі по Донбасу Олексій Арестович висловив своє ставлення до російської та української мов. На його думку, необхідно на законодавчому рівні в Україні розмежувати поняття "російський" і "руський".

"Я вважаю, що ми повинні розрізнити на законодавчому рівні поняття "російський" і "руський", сказати, що "російська культура", "російська мова" кодифіковані в Україні. До речі, вона виникла в Україні, це наша історична мова - так само як і українська", - заявив Арестович.

При цьому спікер визнав, що він виступає проти нових норм мовного закону, і розкритикував заклик уповноваженого із захисту державної мови в Україні Тараса Креміня виїхати з країни всім незадоволеним українською мовою.

"Я думаю, що він це сказав в емоційному запалі. Все-таки не він вирішує, куди їдуть громадяни України, кому збирати речі. Це одна з наших найбільших помилок, що ми досі не припинили культурні війни в Україні. Моя політика проста: українській мові підтримку, іншим - свободу вільного спілкування, вільного використання. До речі, це гарантовано Конституцією", - зазначив Арестович.

Нагадаємо, в березні цього року Олексій Арестович потрапив в скандал, коли в соцмережі матом відповів на прохання писати українською. За його словами, "це була гідна відповідь людині тією мовою, яку вона розуміє".