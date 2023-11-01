Apple та ПриватБанк: революційний сервіс Tap to Pay

Apple та ПриватБанк об'єдналися, щоб представити сервіс Tap to Pay для українського бізнесу. Україна тепер стала третьою країною в Європі та сьомою у світі, де бізнеси можуть приймати платежі, використовуючи лише iPhone, без потреби у POS-терміналах.
Цей інноваційний сервіс Tap to Pay в Україні був реалізований за співпраці ПриватБанку, Apple та з підтримкою VISA. Запуск сервісу відбувся 31 жовтня, а додаток для нього доступний для завантаження за відповідним посиланням.
Євген Заіграєв, член правління ПриватБанку з питань малого та середнього бізнесу, наголосив на важливості цієї нової технології для України. Вона спростить доступ до банківських послуг, знизить витрати бізнесу та сприятиме розвитку безготівкової економіки.
Заіграєв також розповів, що ПриватБанк звернувся до Apple рік тому для запровадження цієї інноваційної технології прийому безконтактних платежів в Україні. Результатом стала Україна, додана до глобального плану розгортання сервісу по всьому світу.
Цей інноваційний сервіс Tap to Pay в Україні був реалізований за співпраці ПриватБанку, Apple та з підтримкою VISA. Запуск сервісу відбувся 31 жовтня, а додаток для нього доступний для завантаження за відповідним посиланням.
Євген Заіграєв, член правління ПриватБанку з питань малого та середнього бізнесу, наголосив на важливості цієї нової технології для України. Вона спростить доступ до банківських послуг, знизить витрати бізнесу та сприятиме розвитку безготівкової економіки.
Заіграєв також розповів, що ПриватБанк звернувся до Apple рік тому для запровадження цієї інноваційної технології прийому безконтактних платежів в Україні. Результатом стала Україна, додана до глобального плану розгортання сервісу по всьому світу.
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