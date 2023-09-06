Апеляцію у справі Коломойського перенесли. В чому причина

Апеляцію у справі бізнесмена Ігоря Коломойського перенесли на 25 вересня. Причиною вказали те, що матеріали справи не надійшли до суду.
Про це повідомляє кореспондентка Громадського.
Наголошується також, що суд першої інстанції лише 7 вересня оголосить повний текст рішення. Крім того, сам Коломойський сьогодні не був доставлений на засідання. На запитання адвоката Олександра Лисака прокурор сказав, що не знає причин.
Про це повідомляє кореспондентка Громадського.
Наголошується також, що суд першої інстанції лише 7 вересня оголосить повний текст рішення. Крім того, сам Коломойський сьогодні не був доставлений на засідання. На запитання адвоката Олександра Лисака прокурор сказав, що не знає причин.
Лисак також заявив журналістам, що, незважаючи на те, що наступне засідання відбудеться за кілька тижнів, Коломойський вносити заставу не планує.
У той самий час сторона захисту проситиме про повне скасування запобіжного заходу.
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