Апеляцію у справі Коломойського перенесли. В чому причина

12:37 06 вересня Київ, Україна





Про це повідомляє кореспондентка Громадського.



Наголошується також, що суд першої інстанції лише 7 вересня оголосить повний текст рішення. Крім того, сам Коломойський сьогодні не був доставлений на засідання. На запитання адвоката Олександра Лисака прокурор сказав, що не знає причин. Апеляцію у справі бізнесмена Ігоря Коломойського перенесли на 25 вересня. Причиною вказали те, що матеріали справи не надійшли до суду Про це повідомляє кореспондентка Громадського.Наголошується також, що суд першої інстанції лише 7 вересня оголосить повний текст рішення. Крім того, сам Коломойський сьогодні не був доставлений на засідання. На запитання адвоката Олександра Лисака прокурор сказав, що не знає причин.

"Технічні усі питання були мною вчора погоджені, що він (Коломойський — ред.) бажає особисто брати участь. Ви сьогодні від прокурора почули, що йому взагалі невідомо, чому його не доставили. Дивна річ, що прокурор здійснює процесуальне керівництво, і невідомо чому людину не доставлено до суду", - зазначив адвокат.

Лисак також заявив журналістам, що, незважаючи на те, що наступне засідання відбудеться за кілька тижнів, Коломойський вносити заставу не планує.



У той самий час сторона захисту проситиме про повне скасування запобіжного заходу.