АТ "Укрзалізниця" скасувало низку приміських рейсів на сході країни

11:01 25 лютий Київ, Україна

АТ "Укрзалізниця" скасовує низку приміських поїздів по всій країні.



Відсьогодні скасовано приміські потяги Київського регіону, що курсують з Києва у напрямку Тарасівки, Фастова, Зернового, Ворожби, Конотопу, Шостки, Василькова, Коростені, Тетерива, Малина та між цими пунктами. Електропоїзди, що курсують зазвичай до Бучі зі Святошина та Борщагівки, продовжать ходити, але тепер курсуватимуть лише до Ірпіня.



В Одеському регіоні скасовано поїзди, що курсували за маршрутом Миколаїв – Херсон, Херсон – Вадим та Христинівка – Умань. У центральному регіоні скасовано поїзди Запоріжжя – Новоолексіївка та Мелітополь – Запоріжжя. У Львівському регіоні скасовуються електропоїзди сполученням Львів – Лавочне – Чоп з 25 лютого та назад з 26 лютого. Також скасовано електропоїзди сполученням Харків – Козача Лопань, Мерчик – Тростянець-Смородине та Тростянець-Смородине – Люботин.



Скасовано низку приміських рейсів на сході країни: поїзди за маршрутами Харків – Бахмут, Харків – Лозова – Краматорськ та Харків – Слов'янськ, не курсуватимуть до подальших вказівок. Поїзди Маріуполь - Южнодонбаська курсуватимуть лише у Волноваху, поїзди з Лиману, Ізюму та Святогірська курсуватимуть лише до Фенольної замість станції Скотувата. Поїзди Лантратівка – Кондрашовська-Нова обмежуються станцією Новий Айдар.



Укрзалізниця робить все можливе, щоб продовжувати курсування електропоїздів у тих регіонах, де це дозволяє ситуація. Пасажирів просимо зберігати спокій, мати при собі документи, що засвідчують особу, бути готовими до можливих перевірок речей та уважно слухати оголошення на вокзалах та станціях.