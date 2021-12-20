АТ "Укрзалізниця" проводить планові ремонтні роботи: є зміни у графіку руху поїздів

20:50 23 листопад Київ, Україна

Акціонерне товариство "Укрзалізниця" вносить зміни до графіка поїздів харківського напрямку. Про це йдеться у повідомленні пресцентру АТ "Укрзалізниця".

У грудні "Укрзалізниця" вносить зміни до графіка поїздів харківського напрямку через проведення ремонтних робіт на залізничній лінії.

Для виконання планових ремонтних робіт на станції Люботин на період з 15 по 20 грудня "Укрзалізниця" тимчасово вносить зміни до розкладу поїздів у харківському напрямку.

Як сказано в повідомленні, 16 поїздів, які йдуть через Харків, змінять час відправлення та затримку у дорозі до 30 хвилин.

"Всі зміни, що стосуються тимчасового розкладу поїздів харківського напрямку, відобразяться у системі продажів, а також у квитках починаючи з 24 листопада", - коментують в "Укрзалізниці".

"Зміни стосуються виключно рейсів у період з 15 по 20 грудня, на які продаж квитків був тимчасово недоступний. Обмеження було пов'язане з доопрацюванням графіка на грудень", - підсумували в компанії.