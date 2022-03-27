Антициклон Afra витіснив опади: в Україні очікується переважно суха погода

Жителі Карпат і Прикарпаття, а також північно-східних регіонів країни можуть стати свідками дощів і гроз. На решті території України опадів не передбачається, повітря прогріється до +32 °С.

Центральний регіон України

У Вінницькій області мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +14...+17 °С, вдень +26...+29 °С.



У Черкаській і Кіровоградській областях мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +16...+19 °С, вдень +26...+29 °С.



У Полтавській і Дніпропетровській областях мінлива хмарність, дощ, грози. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +16...+19 °С, вдень +26...+29 °С.



Західний регіон України

У Львівській та Івано-Франківській областях мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +12...+15 °С, вдень +25...+28 °С.



У Волинській, Рівненській, Тернопільській та Хмельницькій областях мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +13...+16 °С, вдень +26...+29 °С.



У Чернівецькій області мінлива хмарність, дощ, грози. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +12...+15 °С, вдень +25...+28 °С.



У Закарпатській області мінлива хмарність, дощ, грози. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +15...+18 °С, вдень +29...+32 °С.



Північний регіон України

У Київській, Чернігівській і Сумській областях мінлива хмарність, дощ, грози. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +16...+19 °С, вдень +25...+28 °С.



У Житомирській області мінлива хмарність, дощ, грози. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +14...+17 °С, вдень +26...+29 °С.



Східний регіон України

У Харківській, Луганській і Донецькій областях мінлива хмарність, дощ, грози. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +17...+20 °С, вдень +26...+29 °С.



Південний регіон України

В Одеській області мінлива хмарність, без істотних опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +18...+21 °С, вдень +28...+31 °С.



У Миколаївській та Херсонській областях мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +17...+20 °С, вдень +27...+30 °С.



У Запорізькій області мінлива хмарність, дощ, грози. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +17...+20 °С, вдень +27...+30 °С.



В Автономній Республіці Крим мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +17...+20 °С, вдень +27...+30 °С.



У Києві мінлива хмарність, в другій половині дня можливий невеликий дощ. Вітер західний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +17...+20 °С, вдень +23...+26 °С.



Сонце зійде о 4:49, а зайде о 21:13. Тривалість дня складе 16 год 24 хв.