Антибіотики продаватимуть за електронним рецептом. Як це працюватиме

Вже із серпня 2022 року пацієнти почнуть отримувати електронні рецепти на антибіотики. Про це повідомила пресслужба МОЗ України.
"Спочатку діятиме перехідний етап. Під час нього пацієнт зможе придбати ліки в будь-якій аптеці, вказавши фармацевту інформаційну довідку як підтвердження призначення лікаря. Пацієнт самостійно прийматиме рішення про вибір торгової назви препарату з необхідною дієвою речовиною, орієнтуючись на власний бюджет",- пояснює заступниця міністра охорони здоров'я з питань цифрового розвитку Марія Карчевич.
Рецепт на антибіотики може виписати будь-який лікар, незалежно від наявності декларації. Щоб отримати електронний рецепт, необхідно бути зареєстрованим у електронній системі охорони здоров'я (ЕСОЗ).
Перехідний етап триватиме до кінця 2022 року. До цього часу всі медичні заклади та аптеки мають зареєструватися в ЕСОЗ. Після цього планується запустити повноцінний електронний рецепт на антибіотики. Рішення про запуск прийматимуться з урахуванням ситуації в Україні.
Регулювання продажу антибіотиків дозволить відстежувати дані про призначення та обсяги використання антибіотиків в Україні, а також протистояти антибіотикорезистентності (стійкості організму до антибіотиків), вважають у МОЗ.
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