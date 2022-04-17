Антарктична станція "Академік Вернадський" оголосила набір в 27-у експедицію

17:34 20 липня Київ, Україна

Українська антарктична станція "Академік Вернадський" оголосила про старт конкурсу в 27-у українську антарктичну експедицію.

Про це повідомила пресслужба центру в Facebook 19 липня.



Анкети будуть приймати до 3 вересня.

"У цьому році очікуємо більше заявок на конкурс від кандидатів і кандидаток, адже, по-перше, восени минулого року уряд суттєво збільшив зарплату для наших полярників, в середньому до 54 тис. грн на місяць, і тепер в Антарктиду можна їхати не тільки за неймовірними враженнями, а по-друге, саме 27-а експедиція вперше за останні 20 років відправиться на станцію на власному науково-дослідному криголамі! 7 липня уряд виділив кошти на його покупку, а 14 липня це рішення погодив бюджетний комітет Верховної Ради, і ми вже запустили всі необхідні процедури для придбання судна", - розповів глава центру Євген Дикий.

Для зимівлі на станції шукають вчених за напрямками: науки про життя, науки про Землю і фізичні науки, а також команду життєзабезпечення - кухаря, лікаря, дизеліста-електрика, системного механіка, системного адміністратора.



"До кандидатів є як загальні вимоги, так і специфічні за посадою. Наприклад, кожен майбутній полярник або полярниця повинні мати хороший стан здоров'я, бути комунікабельними і неконфліктними, знати іноземну мову, вміти працювати з комп'ютером тощо", - йдеться в повідомленні.



Конкурс проводитимуть у декілька етапів. Після цього кандидати повинні будуть пройти медогляд, потім їх чекають командні збори, тренінги і навчання.



"Чекаємо ваших заявок! Антарктида стає ближче!" - додали в центрі.



