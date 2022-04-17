Антарктична станція "Академік Вернадський" оголосила набір в 27-у експедицію

Українська антарктична станція "Академік Вернадський" оголосила про старт конкурсу в 27-у українську антарктичну експедицію.
Про це повідомила пресслужба центру в Facebook 19 липня.
Анкети будуть приймати до 3 вересня.
Для зимівлі на станції шукають вчених за напрямками: науки про життя, науки про Землю і фізичні науки, а також команду життєзабезпечення - кухаря, лікаря, дизеліста-електрика, системного механіка, системного адміністратора.
"До кандидатів є як загальні вимоги, так і специфічні за посадою. Наприклад, кожен майбутній полярник або полярниця повинні мати хороший стан здоров'я, бути комунікабельними і неконфліктними, знати іноземну мову, вміти працювати з комп'ютером тощо", - йдеться в повідомленні.
Конкурс проводитимуть у декілька етапів. Після цього кандидати повинні будуть пройти медогляд, потім їх чекають командні збори, тренінги і навчання.
"Чекаємо ваших заявок! Антарктида стає ближче!" - додали в центрі.
"До кандидатів є як загальні вимоги, так і специфічні за посадою. Наприклад, кожен майбутній полярник або полярниця повинні мати хороший стан здоров'я, бути комунікабельними і неконфліктними, знати іноземну мову, вміти працювати з комп'ютером тощо", - йдеться в повідомленні.
Конкурс проводитимуть у декілька етапів. Після цього кандидати повинні будуть пройти медогляд, потім їх чекають командні збори, тренінги і навчання.
"Чекаємо ваших заявок! Антарктида стає ближче!" - додали в центрі.
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