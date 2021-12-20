Аномальна зима Антарктиди: завчасно повернулися пінгвіни

16:16 06 серпень Київ, Україна

Природа диктує свої правила, так, несподівано для біологів, на станцію «Академік Вернадський» раніше покладеного терміну, повернулися пінгвіни.



Напередодні на станції побачили п'ятьох пінгвінів, до цього останнього бачили ще в кінці травня. У центрі пояснили, що це пінгвіни Дженту або субантарктические, які є типовими жителями острова Галіндез в усі сезони, крім зими.

«Пам'ятаєте, як в кінці травня ми писали про останньому пінгвіна, який залишив нашу станцію« Академік Вернадський »і поплив на південь, де тепліше? Так ось, сьогодні [5 серпня] на станції зафіксували п'ять пінгвінів, які несподівано для цього періоду року повернулися », - розповіли в центрі, нагадавши, що зараз в Антарктиді розпал зими, що відповідає початку лютого в нашій півкулі.

За словами біолога Олександра САЛГАНСЬКИЙ, зазвичай масове повернення пінгвінів на острів спостерігається в другій половині жовтня, який в Антарктиді відповідає квітня.



У попередні роки острів взимку був майже весь скутий льодом, зими були снігові і люті, але в цьому році зима видалася аномально теплою - висота снігового покриву була 46 см, в той час як два роки тому була в три рази більше - 151 см.