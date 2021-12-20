Анна Київська: пам'ятник княгині з'явиться у Торонто

21:27 17 листопад Київ, Україна

Архітектурний образ Анни Ярославни, дочки князя Ярослава Мудрого, і згодом королеви Франції, хочуть встановити у Торонто, місті-побратимі.

До Торонто з робочим візитом у рамках 30-річчя встановлення побратимських зв'язків між Києвом та Торонто прибув перший заступник голови КМДА Микола Поворозник. Він запропонував встановити пам'ятник Анні Ярославні, дочці князя Ярослава Мудрого, в Торонто. Микола Поворозник пояснив, що початок франко-українських відносин бере витоки від правління королеви Анни у Франції. Архітектурну споруду планують встановити не лише у Торонто, а й у Монреалі.

Заступник голови КМДА Микола Поворозник та заступник мера міста Торонто Майкл Томпсон обговорили на зустрічі шляхи подальшої співпраці між родинними містами. В обговоренні порушувалося питання святкування Дня Києва у Торонто. У свою чергу Микола Поворозник запросив представників мерії Торонто взяти участь у конференції «Київ 2035. Стратегія розвитку міста», яка відбудеться 15 грудня.

«Шлях королеви» — проєкт, за яким відбувається встановлення авторських реплік пам'ятника на шляху Анни Київської до Франції та одночасно проведення низки культурно-просвітницьких заходів. Так, пам'ятники юній княгині були встановлені у Кракові, Тулузі та Арлоні.