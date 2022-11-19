Андрій Шевченко оголосив про вихід зі складу НОК, куди його було обрано за підсумками виборів

17:36 18 листопада Київ, Україна

Шевченка обрали на посаду віцепрезидента Національного олімпійського комітету (НОК), проте він відмовився входити до нового складу комітету.

Про це повідомив сам Шевченко на своїй сторінці у Facebook.

У четвер, 17 листопада, у НОК України відбулися вибори нового керівника організації. Ним став Вадим Гутцайт, який очолює і Міністерство молоді та спорту України.

До складу членів НОК України увійшов і Андрій Шевченко. Причому колишнього тренера збірної України затвердили не лише у статусі члена організації, а й як одного з її віцепрезидентів.

Однак наступного дня Шевченко підготував звернення, в якому зазначив, що відмовляється від членства в НОК України.

У заяві Шевченко наголосив, що вважає почесною свою роботу у НОК України. Однак не хоче залишатися в організації через те, хто саме туди був обраний.
"У найважчий час в історії моєї країни, я гордий бути поряд з Україною і допомагати всім, чим можу заради нашої перемоги. Я вважаю почесною роботу в Національному олімпійському комітеті, розумію важливість його розвитку. Водночас я не можу залишитися в складі НОК. Ми платимо за свою свободу безмежно високу ціну життям найкращих українців. Маємо бути їх гідними", - написав Шевченко.
Президент Федерації футболу України Андрій Павелко також заявив про вихід зі складу НОКу.

За його словами, підсумки вчорашньої Генеральної асамблеї НОК України викликали величезний резонанс у суспільстві через обрання членів НОК представників забороненої в Україні партії.
"У той час, як увесь світ бойкотує участь російських спортсменів у змаганнях усіх рівнів, до складу українського НОК включають осіб від проросійських політичних угруповань. Я особисто голосував проти відповідних рішень. А тому як учасник Асамблеї та представник команди НОК припиняю своє членство у Комітеті доти, доки ситуацію не буде виправлено", – зазначив Павелко.
Нагадаємо, депутатів від забороненої нині проросійської політсили, Нестора Шуфрича та Григорія Суркіса, включили до складу членів Національного олімпійського комітету.