Андрій Шевченко оголосив про вихід зі складу НОК, куди його було обрано за підсумками виборів

"У найважчий час в історії моєї країни, я гордий бути поряд з Україною і допомагати всім, чим можу заради нашої перемоги. Я вважаю почесною роботу в Національному олімпійському комітеті, розумію важливість його розвитку. Водночас я не можу залишитися в складі НОК. Ми платимо за свою свободу безмежно високу ціну життям найкращих українців. Маємо бути їх гідними", - написав Шевченко.