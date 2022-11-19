Андрій Шевченко оголосив про вихід зі складу НОК, куди його було обрано за підсумками виборів

Шевченка обрали на посаду віцепрезидента Національного олімпійського комітету (НОК), проте він відмовився входити до нового складу комітету.
Про це повідомив сам Шевченко на своїй сторінці у Facebook.
У четвер, 17 листопада, у НОК України відбулися вибори нового керівника організації. Ним став Вадим Гутцайт, який очолює і Міністерство молоді та спорту України.
До складу членів НОК України увійшов і Андрій Шевченко. Причому колишнього тренера збірної України затвердили не лише у статусі члена організації, а й як одного з її віцепрезидентів.
Однак наступного дня Шевченко підготував звернення, в якому зазначив, що відмовляється від членства в НОК України.
У заяві Шевченко наголосив, що вважає почесною свою роботу у НОК України. Однак не хоче залишатися в організації через те, хто саме туди був обраний.
Про це повідомив сам Шевченко на своїй сторінці у Facebook.
У четвер, 17 листопада, у НОК України відбулися вибори нового керівника організації. Ним став Вадим Гутцайт, який очолює і Міністерство молоді та спорту України.
До складу членів НОК України увійшов і Андрій Шевченко. Причому колишнього тренера збірної України затвердили не лише у статусі члена організації, а й як одного з її віцепрезидентів.
Однак наступного дня Шевченко підготував звернення, в якому зазначив, що відмовляється від членства в НОК України.
У заяві Шевченко наголосив, що вважає почесною свою роботу у НОК України. Однак не хоче залишатися в організації через те, хто саме туди був обраний.
Президент Федерації футболу України Андрій Павелко також заявив про вихід зі складу НОКу.
За його словами, підсумки вчорашньої Генеральної асамблеї НОК України викликали величезний резонанс у суспільстві через обрання членів НОК представників забороненої в Україні партії.
За його словами, підсумки вчорашньої Генеральної асамблеї НОК України викликали величезний резонанс у суспільстві через обрання членів НОК представників забороненої в Україні партії.
Нагадаємо, депутатів від забороненої нині проросійської політсили, Нестора Шуфрича та Григорія Суркіса, включили до складу членів Національного олімпійського комітету.
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