Андрій Садовий впевнений, що Львову новорічний локдаун не потрібен

14:29 30 листопада Київ, Україна

Різдво для львів'ян та гостей міста завжди було особливим святом, тому якщо поставитися більш серйозно до маскового режиму і щодня моніторити ситуацію в місті, то Львів може обійтися і без введення локдауну на новорічні свята.