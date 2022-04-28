Андрій Садовий впевнений, що Львову новорічний локдаун не потрібен

Різдво для львів'ян та гостей міста завжди було особливим святом, тому якщо поставитися більш серйозно до маскового режиму і щодня моніторити ситуацію в місті, то Львів може обійтися і без введення локдауну на новорічні свята.
Про це повідомляє пресслужба Львівської міської ради.
За його словами, з локдауном владі поспішати не треба.
"Я дивлюся за кількістю людей, які хворіють в Україні. Чесно кажучи, зростання дуже серйозне. Однак у нас по Львову ситуація в принципі рівно тримається щодо кількості людей, хворих і ліжко-місць. Ми маємо близько 49% ліжок зайнятих в наших міських комунальних лікарнях", - сказав він.
У той самий час Садовий уточнив, що напередодні Різдва в місті "особлива атмосфера".
"Наприклад, ми розуміємо, що Різдво скасувати не можна, адже у нас в цей час завжди особлива атмосфера у Львові. Дуже багато людей хочуть її побачити, і це потрібно врахувати, тому що ніякі заборони не діятимуть. Я дотримуюся думки, що потрібно щодня моніторити ситуацію і більше робити посилів з точки зору маскового режиму і дотримання карантину", - розповів він.
За його словами, з локдауном владі поспішати не треба.
"Я дивлюся за кількістю людей, які хворіють в Україні. Чесно кажучи, зростання дуже серйозне. Однак у нас по Львову ситуація в принципі рівно тримається щодо кількості людей, хворих і ліжко-місць. Ми маємо близько 49% ліжок зайнятих в наших міських комунальних лікарнях", - сказав він.
У той самий час Садовий уточнив, що напередодні Різдва в місті "особлива атмосфера".
"Наприклад, ми розуміємо, що Різдво скасувати не можна, адже у нас в цей час завжди особлива атмосфера у Львові. Дуже багато людей хочуть її побачити, і це потрібно врахувати, тому що ніякі заборони не діятимуть. Я дотримуюся думки, що потрібно щодня моніторити ситуацію і більше робити посилів з точки зору маскового режиму і дотримання карантину", - розповів він.
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