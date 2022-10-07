Андрій Пишний став новим головою Національного банку - ВРУ

Колишній голова Ощадбанку Андрій Пишний став новим головою Національного банку – його призначення підтримали у залі Верховної Ради.
Про це повідомила народний депутат із фракції "Слуга народу" Ольга Василевська-Смаглюк.
Призначення Пишного підтримали 290 народних депутатів.
Як пише перший заступник голови податкового комітету ВРУ Ярослав Железняк, Пишний був присутнім на засіданні. Під час виступу в залі він зазначив, що для залучення від міжнародних партнерів коштів на покриття дефіциту понад 30 млрд дол. на рік Україні потрібна співпраця з МВФ. Саме від підтримки партнерів залежатиме, чи Україна зможе відмовитися від емісійного фінансування бюджету.
Вже призначений голова НБУ висловився на підтримку облікової ставки у 25% та введених на час військового стану обмежень. Він зазначив, що офіційний курс НБУ поки що адекватний і відповідає поточним економічним реаліям.
Пишний має 16 років стажу у банківській системі, значну частину якого присвятив Ощадбанку. З 2003 по 2007 рік він був першим заступником голови правління Ощада, а у 2014 році повернувся до Ощадбанку як голова правління до 2020 року. Після нього Ощадбанк очолив Сергій Наумов, радником якого Пишний став через два роки - у травні 2022 року.
На час його управління припали найбільш значні зміни в Ощадбанку та виведення фінустанови на прибуткову діяльність. Також на час його роботи в банку припала одна з найгучніших перемог України в міжнародному арбітражі з росією - щодо активів Ощадбанку в Криму на 1,3 млрд дол.
Призначення Пишного підтримали 290 народних депутатів.
Як пише перший заступник голови податкового комітету ВРУ Ярослав Железняк, Пишний був присутнім на засіданні. Під час виступу в залі він зазначив, що для залучення від міжнародних партнерів коштів на покриття дефіциту понад 30 млрд дол. на рік Україні потрібна співпраця з МВФ. Саме від підтримки партнерів залежатиме, чи Україна зможе відмовитися від емісійного фінансування бюджету.
Вже призначений голова НБУ висловився на підтримку облікової ставки у 25% та введених на час військового стану обмежень. Він зазначив, що офіційний курс НБУ поки що адекватний і відповідає поточним економічним реаліям.
Пишний має 16 років стажу у банківській системі, значну частину якого присвятив Ощадбанку. З 2003 по 2007 рік він був першим заступником голови правління Ощада, а у 2014 році повернувся до Ощадбанку як голова правління до 2020 року. Після нього Ощадбанк очолив Сергій Наумов, радником якого Пишний став через два роки - у травні 2022 року.
На час його управління припали найбільш значні зміни в Ощадбанку та виведення фінустанови на прибуткову діяльність. Також на час його роботи в банку припала одна з найгучніших перемог України в міжнародному арбітражі з росією - щодо активів Ощадбанку в Криму на 1,3 млрд дол.
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