Андрій Єрмак пояснив, чому Україна не використовує поки що ленд-ліз

Американський ленд-ліз обов'язково почне працювати, але важливо пам'ятати, що він - не безкоштовна допомога. Про це глава Офісу Президента України Андрій Єрмак заявив в інтерв'ю Forbes, опублікованому 25 січня.
Він зазначив, що у світі дуже мало країн, які змогли б протриматися у такій війні одинадцять місяців, і це ще одна ознака сили України.
За словами Єрмака, ленд-ліз почне працювати, коли це буде потрібно.
Нагадаємо, 9 травня президент США Джо Байден підписав закон про ленд-ліз для України. Він передбачає, що українська сторона зможе отримати військову техніку та озброєння в оренду, а заплатити за них чи повернути вціліле після перемоги над росією.
У грудні минулого року МЗС України пояснило, що американська програма широкомасштабного постачання військової допомоги ленд-ліз передбачає відшкодування коштів і США зараз роблять все можливе, щоб допомагати Україні на безоплатній основі.
Загадковий ленд-ліз, на який чекають усі: яким він буде і що дасть Україні?
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