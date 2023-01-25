Андрій Єрмак пояснив, чому Україна не використовує поки що ленд-ліз

15:49 25 січня Київ, Україна

Американський ленд-ліз обов'язково почне працювати, але важливо пам'ятати, що він - не безкоштовна допомога. Про це глава Офісу Президента України Андрій Єрмак заявив в інтерв'ю Forbes, опублікованому 25 січня.

"Сьогодні все, що отримуємо, ми отримуємо як допомогу. Треба ще не забувати про економіку. Сьогодні одинадцятий місяць війни, але економіка працює, держава платить пенсії та заробітні плати. Масовані ракетні удари по енергетичній інфраструктурі нас не зупинили. Все ремонтується та відновлюється", - наголосив керівник ОП.

Він зазначив, що у світі дуже мало країн, які змогли б протриматися у такій війні одинадцять місяців, і це ще одна ознака сили України.

За словами Єрмака, ленд-ліз почне працювати, коли це буде потрібно.

"Щойно ми розумітимемо, що він нам потрібен, це виправдано, він запрацює. Немає жодних запобіжників та жодних перешкод для його використання”, - зазначив глава Офісу Президента.

Нагадаємо, 9 травня президент США Джо Байден підписав закон про ленд-ліз для України. Він передбачає, що українська сторона зможе отримати військову техніку та озброєння в оренду, а заплатити за них чи повернути вціліле після перемоги над росією.

У грудні минулого року МЗС України пояснило, що американська програма широкомасштабного постачання військової допомоги ленд-ліз передбачає відшкодування коштів і США зараз роблять все можливе, щоб допомагати Україні на безоплатній основі.

Загадковий ленд-ліз, на який чекають усі: яким він буде і що дасть Україні?