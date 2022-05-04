Андреа Бочеллі виступить до Дня Незалежності України

19:39 02 серпня Київ, Україна

У День Незалежності в Україні в Києві з концертом виступить світова зірка - італійський співак Андреа Бочеллі.

Виконавець виступить 24 серпня на НСК Олімпійський, повідомив президент України Володимир Зеленський в рамках форуму "Україна 30".



Крім цього, 24 серпня відбудеться великий військовий парад за участю українських та іноземних військових, на якому будуть представлені всі види військ, які захищають Україну на землі, в повітрі і воді. Паради пройдуть в двох містах - Києві та Одесі.



Гроші, вторговані з концерту Бочеллі, будуть спрямовані на створення музею українського художника Івана Марчука.



Також 22 серпня вперше вручать премію Національна легенда. Церемонія пройде в Маріїнському палаці. Для лауреатів виступлять Ірина Білик, Наталя Могилевська, Олександр Пономарьов, Сергій Бабкін, Тіна Кароль, Alina Pash.



На 24 серпня заплановано грандіозний концерт, на якому виступлять італійський оперний співак Андреа Бочеллі, Тіна Кароль, Джамала, Діма Монатік, Оля Полякова, Вєрка Сердючка, Потап, Надя Дорофєєва, Софія Ротару, Океан Ельзи, Brutto і інші.