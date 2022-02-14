Аналіз ринку праці показав зниження кількості працездатного населення України

12:01 14 лютий Київ, Україна

Консультант з економічних питань Українського інституту майбутнього (UIF) проаналізував ринок праці в Україні. Згідно зі звітом, країна щороку втрачає близько 30 мільярдів доларів через зменшення трудового населення.

За попередніми підрахунками через 10 років, в Україні кількість працездатних людей скоротиться на 5 мільйонів.



Причини, чому українці вважають за краще виїжджати за кордон, фактично не змінюються вже багато років: низька заробітна плата, відсутність робочих місць за фахом, складна економічна ситуація.



Експерт наголосила, що від 300 до 400 тисяч українців щороку виїжджає за кордон.

Переважно це Словаччина, Угорщина, Польща. Тут працюють спеціальні програми із залучення громадян України, створюються соціальні пакети, пільги, привабливі умови для школярів та студентів, а також спрощуються правила в'їзду та виїзду.



При цьому сказати на всі 100%, скільки людей залишить Україну протягом найближчих десяти років, неможливо. Відтак, за словами фахівців, країна потребує адекватної стратегії міграційної політики, яка допоможе зберегти працездатне населення.



Насамперед експерт зазначає, що дана стратегія має містити два вкрай важливі пункти: повернення українців на батьківщину та залучення трудових мігрантів з інших країн.