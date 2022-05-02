АМКУ: хто відповідає за ціни на експрес-тестування на кордоні

10:31 31 липня Київ, Україна

Як відомо, для в'їзду в Україну необхідно проводити обов'язкове ПЛР-тестування. У зв'язку з цим, в Антимонопольний комітет України надходять скарги на дорожнечу обов'язкових ПЛР-тестів на кордоні. Як повідомляє пресслужба АМКУ, комітет перевірить скарги щодо завищення цін, а також ймовірність монополізації ринку експрес-тестування.

Так, скарги надійшли на ціноутворення тестів, які є обов'язковими в пунктах пропуску для іноземців та осіб без громадянства, які прибувають з Індії, Великобританії і Північної Ірландії, Росії, Португалії.

У зверненнях йдеться про процедури визначення клінік або лабораторій, які отримують право надавати відповідні послуги.

В АМКУ вважають, що зазначені вимоги створюють передумови для монополізації ринку експрес-тестування на кожному окремому пункті пропуску.

Нагадаємо, з 5 серпня в Україні повернуть ПЛР-тестування для невакцинованих при в'їзді в країну. А для людей, які в'їжджають з Індії і Росії - 14-денну ізоляцію.