17:30 28 листопада Київ, Україна

Американський словник Merriam-Webster назвав слово 2022 року. Це слово "газлайтинг". Його використовують як у особистому, так і у політичному контексті.



Газлайтинг коротко трактують як «дія чи практика введення когось в оману, особливо для власної вигоди». Сучасна форма слова – швидше про фейкові новини, дипфейки та штучний інтелект.



У ширшому сенсі газлайтинг – психологічне маніпулювання особою протягом тривалого часу, що змушує жертву маніпуляцій сумніватися у справжності своїх думок, сприйнятті дійсності і спогадів. Це призводить до плутанини, втрати впевненості у собі, емоційної невизначеності.



За 2022 кількість запитів на це слово зросла на 1740%. Термін походить від назви п'єси 1938 року та фільму за цією п'єсою «Газове світло». На той час користувалися світлом від газових світильників. За сюжетом, чоловік намагається змусити свою дружину повірити, що вона божеволіє.



Merriam-Webster – американська компанія, видавець довідників та лексичних словників, у тому числі словника Вебстера. 2020 року словом року за версією Merriam-Webster стала «пандемія», а 2021 року – «вакцина».