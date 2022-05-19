Американський боксер симулював травму, щоб не вийти проти українського боксера

Сенсаційне зізнання зробив топпроспект (популярний і перспективний) Чарльз Конуелл (15-0, 11 КО). Американський нокаутер розповів, що тільки завдяки симуляції він зміг уникнути бою проти українця Івана Голуба (20-1, 15 КО) в рамках шоу Ring City. Конуелл вдав, ніби у нього пошкоджена рука, щоб не боксувати з українцем.

Проспект стверджує, що ідея належала його менеджеру Девіду Макуотеру (Split-T Management), який також співпрацює з абсолютним чемпіоном легкої ваги Теофімо Лопесом.

Макуотер запропонував боксеру подібну схему лише для того, щоб боксер зміг прийняти іншу, вигіднішу у фінансовому плані пропозицію про бій. За поєдинок з Голубом американець отримав би 40 тисяч доларів, але стрімінг Triller запропонував йому інший бій з окладом 80 тисяч.

"Я запитав у менеджера, чи можна провести обидва поєдинки і отримати два гонорари. Він мені відповів, що між боями занадто маленький проміжок часу, а також я ризикую отримати травму або розсічення. І я скористався порадою про симуляцію.

Чому я вибрав саме травму руки? Її найлегше симулювати. Чесно скажу, що недовго роздумував над цією ідеєю, відразу ж погодився", - наводить слова Конуелла ESPN.

Відзначимо, що зовсім недавно Іван Голуб став чемпіоном США за версією USBA.

Раніше повідомлялося, що українець Продан виступить в андеркарді бою Усик - Джошуа.