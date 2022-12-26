Американець ночує на вулиці у мороз, щоб нагадати про війну та допомогти Україні

16:15 26 грудня Київ, Україна

Ветеран Повітряних Сил США Марк Дж. Ліндквіст 17 днів вирішив ночувати на вулиці, щоб нагадати про війну в Україні та зібрати фінансову та гуманітарну допомогу.



Колишній військовий проводить ночі у наметі у місті Фарго, штат Північна Дакота. Вночі температура там сягає -20 -30°С.

«Я обираю провести різдвяну ніч на вулиці у наметі. Мої друзі в Україні не мали можливості обирати», – коментує Ліндквіст.

Паралельно американець відкрив збір на зимове спорядження для українських військових. Він закликає американців донатити чи приносити речі за списком до місць збору у Фарго. Партію відправлятимуть в Україну щотижня.



Перш ніж повернутися до Сполучених Штатів, Ліндквіст провів дев'ять місяців в Україні, налагоджуючи зв'язки з військовими та Перш ніж повернутися до Сполучених Штатів, Ліндквіст провів дев'ять місяців в Україні, налагоджуючи зв'язки з військовими та волонтерами

У березні 2022-го він очолив волонтерську команду A-Team, до якої увійшли ветерани та волонтери з більш як десятка країн.