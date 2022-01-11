Альтернативна форма навчання за бажанням батьків
20:12 28 серпень Київ, Україна
Наступного тижня розпочнеться новий навчальний рік, багато батьків побоюються зараження дитини коронавірусів в школі, а відповідно замислюються про навчання вдома.
Адвокат національної асоціації Адвокатів України Іван Ліберман пояснив, чи можливо перейти на дистанційне навчання, якщо батьки побоюються зараження дитини коронавируса
в школі.
"На ім'я керівника навчального закладу пишеться заява з можливістю надати альтернативну форму навчання, розробити навчальний індивідуальний план (вони, як правило, розроблені)
. Підписується відповідний договір між дирекцією навчального закладу і батьками (одним або обома), що при таких-то умовах загальноосвітня програма буде витримана, буде забезпечена певними викладачами дисципліни, які або приходять додому, або дистанційно навчають дитину через програми. Така можливість сьогодні вже є і передбачена законодавством - це "Альтернативна форма навчання і отримання освіти" ", - пояснив юрист
.
Така форма навчання можлива до кінця здобуття загальної середньої освіти, проте за умови успішного складання іспитів.
"Якщо дитина успішно складає іспити, вчасно проходить всю навчальну програму без відставання, то цілком може так здобувати освіту. У МОН є підрозділи в законодавчі акти, що роз'яснюють по альтернативній формі навчання, також там є посилання на МОЗ у зв'язку з ковідом і т.д. ", - пояснив Ліберман.
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