Альтернативна форма навчання за бажанням батьків

Наступного тижня розпочнеться новий навчальний рік, багато батьків побоюються зараження дитини коронавірусів в школі, а відповідно замислюються про навчання вдома.

Така форма навчання можлива до кінця здобуття загальної середньої освіти, проте за умови успішного складання іспитів.

"Якщо дитина успішно складає іспити, вчасно проходить всю навчальну програму без відставання, то цілком може так здобувати освіту. У МОН є підрозділи в законодавчі акти, що роз'яснюють по альтернативній формі навчання, також там є посилання на МОЗ у зв'язку з ковідом і т.д. ", - пояснив Ліберман.