Алею Героїв Небесної Сотні хочуть зробити нацпам'ятником

16:07 22 квітень Київ, Україна

Музей Майдану подав документи на зміну категорії алеї Героїв Небесної з місцевого на національне значення.

Про це повідомляє пресслужба музею.

«Матеріал напрацьовували протягом 2019-2020 років. Інформація, зазначена в документації по частині охоронних об'єктів, внесена на основі матеріалів, наданих слідчими. У березні 2021 року паспорт підписаний в Департаменті охорони культурної спадщини КМДА та направлено до Міністерства культури і інформаційної політики України», - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, згідно із законодавчою процедурою, цю облікову документацію тепер в МКІП повинна вивчити Експертна комісія з розгляду питань занесення об'єктів культурної спадщини до Державного реєстру нерухомих пам'яток України та прийняти відповідне рішення про зміну категорії пам'ятки.

«З огляду на велике історико-культурне значення Революції Гідності і значний суспільний інтерес до цього питання, сподіваємося, що МКІП оперативно надасть цьому революційному пам'ятнику статус національного. Епіцентр протестних подій в центрі Києва став пам'яткою історії місцевого значення ще в 2014 році завдяки громадській ініціативі «Музей Майдану». Зараз алея Героїв Небесної Сотні вимагає підвищення рівня охорони, оскільки є складовою національного меморіально-музейного комплексу", - зазначив генеральний директор Національного музею Революції Гідності Ігор Пошивайло.

Як повідомлялося, Алея Героїв Небесної Сотні - вулиця в Печерському районі Києва, пролягає від Майдану Незалежності і Хрещатика до Ольгинської та Інститутської вулиць. Алея пішохідна. На більшій її частині, там, де в лютому 2014 року відбулися розстріли, уздовж влаштовані пам'ятні знаки, пам'ятники і меморіали на честь Героїв Небесної Сотні.