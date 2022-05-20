Олександр Кубраков про мегапроєкти Укравтодору

18:11 18 грудня Київ, Україна

Уже в наступному році Укравтодор планує виходити на зовнішні ринки, оскільки для фінансування мегапроєктів 2021 року необхідні великі інвестори. На думку Олександра Кубракова, Україна готова до довгострокових проєктів.



Про це пишуть "ФАКТІ.ICTV".

"Зокрема, він представив план так званих мегапроєктів до 2025 року. Згідно з цим планом, Україна очікує $2 млрд інвестицій в ремонт 1 400 км пілотних ділянок на ключових трасах, про що вже є укладені домовленості. Також до 2022 року Кубраков планує відремонтувати дороги, що ведуть до прикордонних переходів", - повідомляють журналісти.

Відповідно до першого мегапроєкту, будуть оновлені 600 км доріг у 11 прикордонних областях з бюджетом 12,6 млрд гривень - в цю суму входять також 30 нових КПП.



Інший важливий напрямок - розвинути успішний досвід будівництва нової бетонної траси Решетилівка-Дніпро, яку здадуть в наступному році. Кубраков озвучив план до 2025 року, згідно з яким таких доріг буде побудовано 2 900 км. Пріоритетними напрямками стануть траси М-29 Харків - Перещепине (180 км), Р-55 Одеса - Новий Буг (135 км), Н-08 Бориспіль - Маріуполь (95 км в Дніпропетровській області).

"Цементобетонні дороги важливі з тієї причини, що в них практично немає імпортної складової, цементних заводів в Україні багато, і вони працюють", - зазначив Кубраков.

Серед озвучених Укравтодором планів - відремонтувати 1 385 мостів, добудувавши такі знакові довгобуди, як мости в Запоріжжі. Також до 2025 року мають намір побудувати Київську об'їзну дорогу, дорогу до Одеського морського порту і ще один гігантський об'єкт - Кременчуцький міст. На це знадобиться 28,7 млрд грн.

"Загальний бюджет мегапроєктів може скласти рекордні 340 млрд грн. Для порівняння - в 2020 році на ремонт доріг було виділено близько 120 млрд грн. Ці цифри досить вражаючі, особливо якщо врахувати, що вливання в інфраструктуру відбуваються на тлі загального падіння економіки і ВВП", - пишуть" Факти ICTV ".

На думку економістів Ukraine Economic Outlook, інфраструктурна програма "Велике будівництво" допомогла стримати падіння ВВП в четвертому кварталі до 3,7% замість очікуваних 11%.

"Під час кризи, а особливо під час карантину, люди не отримують тих же доходів, що раніше, а тому починають менше споживати. В цьому випадку потрібно нарощувати попит з боку держави, що і сталося у випадку з "Великим будівництвом", - переконаний Михайло Кухар.

Олександр Кубраков заявив про намір Укравтодору виходити на зовнішні ринки, щоб шукати фінансування для довгострокових проєктів.