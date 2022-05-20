Олександр Кубраков про мегапроєкти Укравтодору

Уже в наступному році Укравтодор планує виходити на зовнішні ринки, оскільки для фінансування мегапроєктів 2021 року необхідні великі інвестори. На думку Олександра Кубракова, Україна готова до довгострокових проєктів.
Про це пишуть "ФАКТІ.ICTV".
Відповідно до першого мегапроєкту, будуть оновлені 600 км доріг у 11 прикордонних областях з бюджетом 12,6 млрд гривень - в цю суму входять також 30 нових КПП.
Інший важливий напрямок - розвинути успішний досвід будівництва нової бетонної траси Решетилівка-Дніпро, яку здадуть в наступному році. Кубраков озвучив план до 2025 року, згідно з яким таких доріг буде побудовано 2 900 км. Пріоритетними напрямками стануть траси М-29 Харків - Перещепине (180 км), Р-55 Одеса - Новий Буг (135 км), Н-08 Бориспіль - Маріуполь (95 км в Дніпропетровській області).
Серед озвучених Укравтодором планів - відремонтувати 1 385 мостів, добудувавши такі знакові довгобуди, як мости в Запоріжжі. Також до 2025 року мають намір побудувати Київську об'їзну дорогу, дорогу до Одеського морського порту і ще один гігантський об'єкт - Кременчуцький міст. На це знадобиться 28,7 млрд грн.
На думку економістів Ukraine Economic Outlook, інфраструктурна програма "Велике будівництво" допомогла стримати падіння ВВП в четвертому кварталі до 3,7% замість очікуваних 11%.
Олександр Кубраков заявив про намір Укравтодору виходити на зовнішні ринки, щоб шукати фінансування для довгострокових проєктів.
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