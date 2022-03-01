Актуальна онлайн-карта працюючих продовольчих магазинів України

В Україні створили онлайн-карту продовольчих магазинів України з графіками роботи та актуальними даними
На карті ви можете знайти:
1. Назва магазину/торгової мережі
2. Години роботи конкретних магазинів у різних містах
3. Адреси магазинів
4. Статус роботи торгових точок
Станом на 1 березня 2022 року карта відображає інформацію про магазини АТБ, КОЛО, Сільпо, Фора, Novus, Varus, Рукавичка та ЕКО маркет. Онлайн-ресурс регулярно оновлюватиметься на постійній основі та додаватимуться нові торгові мережі та окремі магазини. Дата та час оновлення інформації по конкретному магазину вказані у полі.
На карті ви можете знайти:
1. Назва магазину/торгової мережі
2. Години роботи конкретних магазинів у різних містах
3. Адреси магазинів
4. Статус роботи торгових точок
Станом на 1 березня 2022 року карта відображає інформацію про магазини АТБ, КОЛО, Сільпо, Фора, Novus, Varus, Рукавичка та ЕКО маркет. Онлайн-ресурс регулярно оновлюватиметься на постійній основі та додаватимуться нові торгові мережі та окремі магазини. Дата та час оновлення інформації по конкретному магазину вказані у полі.
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