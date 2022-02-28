Актуальна інформація від "УЗ" про залізничне сполучення та функціонування вокзалів у країні

«Укрзализныця» обнародовала актуальную информацию о железнодорожном сообщении и функционировании вокзалов. Карта появилась на канале компании Telegram.
По состоянию на 27 февраля работают все железнодорожные вокзалы на западе и в центральной части страны.
«Укрзализныци» удается поддерживать железнодорожное сообщение практически со всеми регионами страны. Большинство железнодорожных вокзалов продолжают работать, сообщают в компании.
Не работают железнодорожные вокзалы:
Не работают железнодорожные вокзалы:
- Чернигов
- Конотоп
- Нежин
- Бахмач
- Хутор-Михайловский
- Ворожба
- Сумы
- Ромни
- Тростянец
- Смородино
- Рубежное
- Изюм
- Бахмут
- Мариуполь
- Волноваха
- Купянск-Узловой
- Попасная-Лисичанск
- Мелитополь
- Бердянск
- Николаев
- Херсон
Железнодорожный вокзал в Пологах работает, однако там нет сообщения.
Подробности о всех вокзалах в инфографике.
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