Активне відновлення наслідків війни: робота ведеться у 7 областях

12:21 13 квітня Київ, Україна

У семи областях України, які постраждали від бойових дій, розпочинається відновлення інфраструктури.

Про це повідомив заступник глави Офісу Президента Кирило Тимошенко у вівторок, 12 квітня.



Так, із 6 тисяч населених пунктів у Житомирській, Запорізькій, Київській, Миколаївській, Сумській, Харківській та Чернігівській областях під окупацією перебували 1,5 тисячі. 38% населених пунктів уже активізували роботу органів місцевого самоврядування та їхніх виконавчих органів. 13 сіл та міст Херсона отримали гуманітарну допомогу.



Також на території 95 населених пунктів розпочато роботу гуманітарних штабів.



Відновлювальні роботи також розпочалися на Харківщині, де точаться бої.



"Однак на дорозі М-03 від Харкова до Чугуєва, що звільнився, проводяться роботи зі збирання залишків знищеного окупантами цивільного транспорту і ворожої військової техніки. Вивезли 14 одиниць. На трасі М-18 Мерефа-Лозова триває ямковий ремонт. Цими дорогами пролягають евакуаційні маршрути з регіону", - розповів Тимошенко.



У Сумській області комунальники та волонтери здійснюють санітарне очищення вулиць, вивозять сміття. У двох районах Тростянця та села Люджа вже є світло. В Охтирці здійснюється підключення житлових будинків до водопостачання.



У Чернігівській області розпочато влаштування тимчасових переправ біля сіл Смолін та Якубівка.



Близько тижня ведуться відновлювальні роботи на Житомирській трасі – її очищають та зводять тимчасову переправу поблизу Стоянки, через річки Грезля та Ірша Коростенського району.



Також продовжується процес розмінування. Від вибухонебезпечних предметів уже очищено 168 населених пунктів із 1,5 тисячі, які перебували під окупацією.



Заступник голови ОП нагадав, що на ліквідацію наслідків військових дій скеровано перший мільярд гривень.



"Поточні ремонтні роботи розпочато у багатьох населених пунктах. Протягом місяця-півтора розраховуємо їх завершити", – повідомив Тимошенко.