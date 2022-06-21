Активісти обурилися заявою Арестовича щодо громадських діячів

Представники громадського сектору обурилися заявою радника голови Офісу Президента Олексія Арестовича
щодо активістів. Той вважає, що успіхи у будь-якій сфері можуть статися, якщо до цього не причетні активні громадяни.
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Арестович зробив 20 червня.
Арестович почав з того, що, на його думку, "українська культура вражає та захоплює, доки туди не допустили активістів".
“У світі немає жодної людини, яка б відчула українську музику і не захопилася. Бо там немає активістів. Україна домінує у кіберспорті – активісти ще не дісталися. Агроінновації, банкінг, електронна держава, навіть збройні сили — ми демонструємо світові зразки, від яких він божеволіє та бажає дотягнутися. Поки немає активістів”, – вважає радник голови ОП.
Публікацію Арестович супроводжував мемом із зображенням епізоду з фільму "Сніданок у Тіффані".
"Помилкова, образлива щодо багатьох добрих людей і нерозумна сентенція, пане Олексію", - відреагував голова Українського інституту національної пам'яті Антон Дробович.
“Це Вам у рашку потрібно – там активістів немає; тільки чекісти та сміття”, – порадив юрист Ярослав Гришин.
Голова фонду De Jure Михайло Жернаков, коментуючи слова Арестовича, припустив, що його заява може бути початком кампанії не лише з дискредитації громадських активістів, а й щодо просування відверто російського порядку денного.
“Раніше активісти були активною меншістю. Зараз таких, хто впрягся, або разом із владою, або замість неї роблять її роботу – чи не вся країна. Протиставляти себе такій кількості активних людей є ідіотизмом, який зараз може зробити влада», – вважає Жернаков.
Реагуючи на заяву Арестовича, Жернаков нагадав і про загиблого нещодавно на фронті київського активіста Романа Ратушного.
Хто такі активісти, відомо давно. Масштаб фігури деяких такий, що коли їх не стає – помічає вся країна і пам'ятатиме поколіннями. Хто такий Арестович, яка його функція та творча спадщина – хто знає, якщо чесно. І щось підказує, що ми забудемо про нього ще швидше, ніж дізналися”.
Активісти з Центру протидії корупції опублікували на власній сторінці іронічний пост, обігравши публікацію Арестовича:
“Українська культура вражає та захоплює. Доки туди не допустили Арестовича. У світі немає жодної людини, яка б відчула українську музику і не захопилася. Бо там Арестовича немає. Україна домінує у кіберспорті – Арестович ще не дістався. Агроінновації, банкінг, електронна держава, навіть збройні сили — ми демонструємо світові зразки, від яких він божеволіє та бажає дотягнутися. Поки немає Арестовича”.
У той самий час голова правління ЦПК Віталій Шабунін також припустив, що заява Арестовича – це цілеспрямоване розгортання наративу проти активістів.
«Найгірша частина ОП розуміє, що саме активісти зупинятимуть розкрадання грошей на відновлення, змушуватимуть робити реформи (зокрема, передбачені рухом до ЄС), а після перемоги поставлять низку дуже неприємних питань. Ця частина команди Зеленського вважає активістів своїми ворогами, а тому розгортає наратив проти нас. До речі, як ви розумієте, їхні вороги не лише активісти. Наступні наративи вони розгорнуть проти волонтерів та військових. Активна частина суспільства – природні вороги корумпованих політиків у будь-якій країні світу”, – написав активіст.
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