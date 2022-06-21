Активісти обурилися заявою Арестовича щодо громадських діячів

18:37 21 червня Київ, Україна





Повідомлення на своїй



Арестович почав з того, що, на його думку, "українська культура вражає та захоплює, доки туди не допустили активістів". Представники громадського сектору обурилися заявою радника голови Офісу Президента Олексія Арестовича щодо активістів. Той вважає, що успіхи у будь-якій сфері можуть статися, якщо до цього не причетні активні громадяни.Повідомлення на своїй сторінці Арестович зробив 20 червня.Арестович почав з того, що, на його думку, "українська культура вражає та захоплює, доки туди не допустили активістів".

“У світі немає жодної людини, яка б відчула українську музику і не захопилася. Бо там немає активістів. Україна домінує у кіберспорті – активісти ще не дісталися. Агроінновації, банкінг, електронна держава, навіть збройні сили — ми демонструємо світові зразки, від яких він божеволіє та бажає дотягнутися. Поки немає активістів”, – вважає радник голови ОП.

Публікацію Арестович супроводжував мемом із зображенням епізоду з фільму "Сніданок у Тіффані".

"Помилкова, образлива щодо багатьох добрих людей і нерозумна сентенція, пане Олексію", - відреагував голова Українського інституту національної пам'яті Антон Дробович.

“Це Вам у рашку потрібно – там активістів немає; тільки чекісти та сміття”, – порадив юрист Ярослав Гришин.

Голова фонду De Jure Михайло Жернаков, коментуючи слова Арестовича, припустив, що його заява може бути початком кампанії не лише з дискредитації громадських активістів, а й щодо просування відверто російського порядку денного.

“Раніше активісти були активною меншістю. Зараз таких, хто впрягся, або разом із владою, або замість неї роблять її роботу – чи не вся країна. Протиставляти себе такій кількості активних людей є ідіотизмом, який зараз може зробити влада», – вважає Жернаков.

Реагуючи на заяву Арестовича, Жернаков нагадав і про загиблого нещодавно на фронті київського активіста Романа Ратушного.



Хто такі активісти, відомо давно. Масштаб фігури деяких такий, що коли їх не стає – помічає вся країна і пам'ятатиме поколіннями. Хто такий Арестович, яка його функція та творча спадщина – хто знає, якщо чесно. І щось підказує, що ми забудемо про нього ще швидше, ніж дізналися”.



Активісти з Центру протидії корупції опублікували на власній сторінці іронічний пост, обігравши публікацію Арестовича:

“Українська культура вражає та захоплює. Доки туди не допустили Арестовича. У світі немає жодної людини, яка б відчула українську музику і не захопилася. Бо там Арестовича немає. Україна домінує у кіберспорті – Арестович ще не дістався. Агроінновації, банкінг, електронна держава, навіть збройні сили — ми демонструємо світові зразки, від яких він божеволіє та бажає дотягнутися. Поки немає Арестовича”.

У той самий час голова правління ЦПК Віталій Шабунін також припустив, що заява Арестовича – це цілеспрямоване розгортання наративу проти активістів.